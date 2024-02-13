بروفيسورة ألمانية توصي بعدم التخلص من «الحبل السري»

قالت البروفيسورة جيزينه كوغلر، إن «دم الحبل السري يحتوي على خلايا جذعية قيّمة تشبه تلك الموجودة في نخاع العظم»، مشيرة إلى أن هذه الخلايا الجذعية يمكن أن تتطوّر إلى أنواع مختلفة من خلايا الدم. وأوضحت رئيسة بنك الخلايا الجذعية، خوسيه كاريراس، في مستشفى جامعة دوسلدورف بألمانيا، أنه «يمكن استخدام دم الحبل السري لعلاج العديد من أمراض جهاز تكوين الدم، مثل سرطان الدم (اللوكيميا)، وفقر الدم المنجلي والأمراض الوراثية».

لذا أوصت كوغلر الوالدين بعدم التخلص من الحبل السري بعد الولادة والاحتفاظ به، وذلك للطفل نفسه أو لأحد إخوته في حال الإصابة بأحد أمراض الدم في وقت لاحق من الحياة، أو التبرع بها لأحد بنوك الخلايا الجذعية.