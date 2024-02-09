مشتريات الرجال تشّكل 40 % من مبيعات منتجات العناية الشخصية

أظهر إحصاءات صدرت حديثة أن مشتريات الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشّكل 40 % من إجمالي مبيعات منتجات العناية الشخصية خلال شهر فبراير. وأعلنت شركة «ابلو»، المتخصصة في إدارة عمليات التوزيع الإلكتروني، أن الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُقبلون على شراء منتجات العناية الشخصية خلال الفترة المصاحبة لاحتفالات يوم الحب. حيث وجدت الشركة خلال تحليل بيانات آلاف الطلبات على مدار السنوات الثلاث الماضية، أن الرجال أيضًا ينفقون على قدر ما تنفقه النساء لشراء المنتجات خلال هذه المناسبة.

وقالت مارجو سياليتسكايا، خبيرة العمليات في «ابلو»: «ليست النساء فقط من يرغبن بمظهر جميل احتفالاً بعيد الحب، بل تشير الإحصائيات أن الرجال أيضًا يرغبون مظهرًا متألقًا للمناسبات الاستثنائية. ومن الواضح أنهم مُقدمون على ذلك استعدادًا لهذا اليوم المُميز».

وتُعد معظم مشتريات الرجال خلال هذه الفترة منتجات شخصية لأنفسهم وليست هدايا، حيث تُشير إحصائيات شركة ستاتيستا Statista، المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن فقط 4% من الرجال يرغبون بشراء منتجات العناية بالجمال لزوجاتهم أو لأشخاص آخرين خلال هذه المناسبة.

وبناءًا على ما جاء في إحصائيات «ابلو»، ونظرًا لتوفّر مجموعة واسعة من خيارات العناية الشخصية الخاصة بالرجال في الأسواق مثل منتجات العناية باللحية، وكريمات الترطيب لمكافحة الشيخوخة وعلاجات صفاء ونضارة البشرة، من المتوقع أنهم سينفقون المزيد خلال عام 2024 لشراء هذه المنتجات.

وعند الإشارة إلى المجموعة الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة، تتصدر قائمة الفواتير منتجات مثل الشامبو، والبلسم، والعلاجات المستخدمة لتحسين نوعية الشعر.

وقالت سياليتسكايا :"في الماضي كان يكفي أن تقول بأنك تقوم بغسل شعرك لكي تُبدي عدم استعدادك لموعد لقاء عيد الحب، وأما اليوم، ذلك يعني أنك على أتم استعداد وبكامل تألقك لهذه المناسبة".