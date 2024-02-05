فوائد حليب الماعز.. كنز من الفيتامينات للصحة والجمال

يتمتع حليب الماعز بفوائد كثيرة للصحة والجمال، إذ يمد الجسم بالفيتامينات من ناحية، ويعتني جيداً بالبشرة، لاسيما الجافة، من ناحية أخرى، وهو ما دفع الملكة كليوباترا للاستحمام به.

وأوضحت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال أن حليب الماعز يمتاز بأنه يحتوي على مسببات حساسية أقل مقارنة بحليب الأبقار، ما يجعله بديلاً مناسباً بالنسبة للذين يعانون من حساسية تجاه الحليب البقري.

وأضافت المجلة أن حليب الماعز يعد كنزاً من الفيتامينات؛ إذ إنه غني بفيتامين A الذي يتمتع بتأثير مضاد للأكسدة، ويعمل على تقوية خلايا البشرة ويحمي البشرة من المؤثرات البيئية.

ويحتوي حليب الماعز أيضاً على بروفيتامين B5 المعروف باسم البانثينول الذي يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ويساعد على التئام الجروح، فضلاً عن قدرته على ترطيب البشرة، ما يساعد في علاج البشرة الجافة والمتشققة.

ويشتمل حليب الماعز على فيتامين E، الذي يحمي البشرة من الجذور الحرة، وبالتالي يسهم في حمايتها من السرطان، كما يعمل على ترطيب البشرة وتقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، ما يمنحها ملمساً ناعماً ويزيد من درجة صمودها أمام عوامل الإجهاد ومسببات الأمراض المختلفة.

ويحتوي حليب الماعز أيضاً على حمض اللينوليك، الذي يتمتع بتأثير مثبط للالتهابات.