أطباء يحذرون من قلة النوم: خطر على القلب

حذر أطباء في الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم من خطورة قلة النوم على صحة القلب، إذ ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأشاروا إلى أن قلة النوم المستمرة تعزز العمليات الالتهابية في الجسم، إذ تنشأ جزيئات أكسجين عدوانية، تعرف باسم «الجذور الحرة»، التي تهاجم الخلايا والأنسجة، وترفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسة للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية. وأضاف أطباء الجمعية أنه يتم تشخيص اضطراب النوم عندما يواجه المرء صعوبات في الدخول في النوم أو الاستغراق في النوم بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات في الأسبوع على مدار شهر أو أكثر.

وأوضحوا إلى أن اضطرابات النوم لها أسباب عدة، أبرزها انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي تتمثل أعراضه في الشخير أثناء النوم، والتعب نهاراً، موضحة أنه في هذه الحالة لا يتم إمداد الأعضاء والخلايا بالأكسجين بشكل كافٍ، وبالتالي يرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وشدد الأطباء الألمان على ضرورة علاج انقطاع التنفس أثناء النوم في الوقت المناسب، نظراً لأنه يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب، فضلاً عن أنه يقصر متوسط العمر المتوقع.

ويمكن التمتع بنوم صحي وهانئ من خلال اتباع عدد من التدابير التالية:

- تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين في المساء، مع عدم شرب القهوة قبل أربع ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش.

- الذهاب دائماً إلى الفراش في نفس الوقت تقريباً في المساء، مع مراعاة ألا تختلف أوقات النوم والاستيقاظ بأكثر من 30 دقيقة.

- ينبغي أن تكون غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة، علما بأن درجة حرارة 18 تعد مثالية.

- طقوس النوم المنتظمة مثل تمارين التنفس أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو التأمل تساعد على الهدوء والنوم بشكل أفضل.

- تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في وقت متأخر من المساء.

- تعمل ممارسة الرياضة على تحسين النوم، مع مراعاة ممارستها قبل الساعة السادسة مساء.

قسط كافٍ

لتجنب المخاطر الصحية الجسيمة لقلة النوم، أوصى أطباء الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم بأخذ قسط كافٍ من النوم، والذي لا يقل عن ست ساعات ولا يزيد على ثماني ساعات. ومن المهم أيضاً أن يكون النوم هانئاً كي يعود بالفائدة على الصحة، إذ يساعد النوم الصحي على خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما يسهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون والسكر وتقوية جهاز المناعة، إضافة إلى بدء عمليات إصلاح الخلايا، وتسريع وتيرة شفاء الجروح.