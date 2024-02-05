نصيحة للحوامل: حمض الفوليك مهم لصحة الجنين

أفاد المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا بأن حمض الفوليك (فيتامين B9) يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجنين، إذ يساعد على انقسام الخلايا ونموها لديه، محذراً من أن نقص حمض الفوليك قد يؤدي إلى تشوهات في الجهاز العصبي المركزي لدى الجنين.

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، أوصى المركز الألماني المرأة، التي ترغب في الإنجاب، بملء مخزون جسمها من حمض الفوليك من خلال تناوله في صورة أقراص بمعدل 400 ميكروغرام يومياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من أربعة أسابيع على الأقل قبل الحمل وحتى نهاية الشهر الثالث من الحمل. وفي حال بدء تناول حمض الفوليك بعد اختبار الحمل الإيجابي، فينبغي للمرأة تناول جرعة أعلى تبلغ 800 ميكروغرام يومياً حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل. ويمكن أيضاً إمداد الجسم بفيتامين B9 من خلال تناول الأغذية الغنية به كالخضراوات الورقية الخضراء (مثل السبانخ) والفواكه الحمضية والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة، إضافة إلى البطاطس والطماطم والبيض.

• نقص حمض الفوليك قد يؤدي إلى تشوهات في الجهاز العصبي المركزي لدى الجنين.