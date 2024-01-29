كابوس مزعج للأطفال والوالدين.. نصائح ألمانية للقضاء على «القمل»

يمثل «قمل الرأس» كابوساً مزعجاً للأطفال والوالدين على حد سواء، لأنه يجعل شعر الطفل يبدو مقززاً بسبب عدم نظافته، فضلاً عن سهولة انتقال العدوى من طفل إلى آخر.. فكيف يمكن القضاء عليه بشكل نهائي؟

للإجابة عن هذا السؤال، قال طبيب الأطفال الألماني، الدكتور ياكوب ماسكه، إن «(قمل الرأس) ينتقل عن طريق ملامسة الرأس للرأس، أو استخدام الأمشاط وأغطية الرأس، مثل القلنسوة والقبعة وخوذة الدرّاجة، وكذلك الأوشحة بشكل مشترك».

وأضاف أنه «يمكن الاستدلال على وجود (قمل) في رأس الطفل، من خلال ملاحظة الحكة»، مشيراً إلى إمكانية التحقق من ذلك من خلال تمشيط الشعر المبلل بالماء وبلسم العناية بالشعر بواسطة «مشط القمل»، مع مراعاة تمشيط الشعر خصلة خصلة من فروة الرأس إلى أطراف الشعر.

وشدّد ماسكه على ضرورة القضاء على «قمل الرأس» فور ملاحظته، بواسطة زيت السيليكون، وضرورة إجراء المعالجة على مرحلتين، من أجل التخلص منه بشكل نهائي.

وأوضح الطبيب الألماني أنه «في المرحلة الأولى يتم تطبيق زيت السيليكون على فروة الرأس، والمعالجة الأولى لا تقتل كل البيض بشكل موثوق، إذ يمكن أن تفقس اليرقات بعد المعالجة الأولى.

لذا ينبغي إجراء معالجة ثانية، إذ ينبغي تطبيق زيت السيليكون على فروة الرأس في اليوم التاسع أو العاشر على أقصى تقدير من المعالجة الأولى.

وشدّد الطبيب ماسكه، على أهمية تنظيف أغراض الطفل بشكل سليم، وغسل أدوات الشعر بمحلول صابوني ساخن، كما ينبغي غسل البياضات والملابس في الغسالة الأوتوماتيكية على درجة حرارة عالية (60 درجة).

أما الأغراض، التي يمكن أن يكون «قمل الرأس» قد وصل إليها، فينبغي الاحتفاظ بها في كيس بلاستيكي لمدة ثلاثة أيام.

الدكتور ياكوب ماسكه:

• ينبغي تنظيف أغراض الطفل بشكل سليم، وغسل أدوات الشعر بمحلول صابوني ساخن.

البقاء في المنزل.. ضروري

شدّد طبيب الأطفال الألماني، الدكتور ياكوب ماسكه، على ضرورة أن يلتزم الطفل بالبقاء في المنزل، ولا يذهب إلى رياض الأطفال أو المدرسة، إلى أن يتم القضاء على قمل الرأس نهائياً، وذلك منعاً لانتشار العدوى.