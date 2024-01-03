تحذير من الضوء الأزرق: يعجّل بشيخوخة البشرة

أوردت مجلة Stylight المعنية بالموضة والجمال أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية يؤذي البشرة؛ إذ يعجّل بشيخوخة البشرة.

وأوضحت المجلة أن الضوء الأزرق هو «طاقة عالية مرئية»، إذ يخترق الجلد بشكل أعمق من الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن أن يُلحق الضرر بالخلايا الموجودة تحت الجلد؛ ويؤدي ذلك إلى إطلاق جزيئات أكسجين كيميائية شديدة العدوانية، والتي يمكن أن تدمر هياكل الخلايا على المدى الطويل.

ونتيجة لذلك، تقل مرونة الجلد، ويزداد خطر ظهور البقع الصبغية والتجاعيد، خصوصاً في منطقة الذقن والخد. ومن الممكن أيضاً حدوث تهيجات مثل الاحمرار؛ وكل هذا يمهد الطريق للشيخوخة المبكرة للبشرة.

ونصحت المجلة بأنه يمكن مواجهة الآثار السلبية للضوء الأزرق من خلال العناية السليمة بالبشرة؛ إذ ينبغي استعمال مستحضرات العناية، التي توفر حماية للبشرة من الضوء الأزرق، وهي منتجات تندرج تحت مصطلح «مضاد للتلوث»، والتي توفر حماية ضد المؤثرات البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والغبار الدقيق والضوء الأزرق.

ويمكن أيضاً حماية البشرة من خلال استعمال رقاقة لتغطية شاشة اللاب توب أو الحاسوب اللوحي أو الهاتف الذكي؛ إذ تعمل الرقاقة على فلترة الضوء الأزرق. كما يمكن أيضاً ارتداء نظارة طبية مزوّدة بفلتر للضوء الأزرق.

وبشكل عام، ينبغي تقليل فترات استعمال الأجهزة الإلكترونية من أجل تقليل فرص التعرض للضوء الأزرق.