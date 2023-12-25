الإمارات لمسرح الطفل: «المبدعون».. أفضل عروض المهرجان

اختتمت أول من أمس، فعاليات النسخة الـ17 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي شهد تكريم الفرق المسرحية المشاركة ولجان تحكيم الكبار والأطفال، والجهات الراعية للمهرجان، وتوزيع الجوائز على الفائزين المشاركين في هذه الدورة.

وقدّمت الفنانة هيفاء حسين، تقرير وتوصيات لجنة التحكيم، وأشادت بالمستوى الرفيع للعروض المسرحية في هذه الدورة، وبالوجوه الشابة الجديدة في مجال التمثيل، ما حدا باللجنة للتوصية باستحداث جائزة أفضل ممثل واعد، وكذلك استحداث جائزة أفضل تصميم استعراض، لما شاهدته اللجنة من عروض تميزت بشكل كبير من خلال الاستعراضات التي دفعت الحكاية والحدث والإيقاع إلى الأمام. وأشارت اللجنة أيضاً في تقريرها إلى ضرورة الاهتمام بأداء الممثل في عدد من العروض المسرحية التي قُدّمت في هذه الدورة.

وقام راعي الحفل، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان، إسماعيل عبدالله، رفقة نائب رئيس جمعية المسرحيين، أحمد الجسمي، ومدير المهرجان، حبيب غلوم، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المسرحيين، سعيد سالم وعبدالله راشد وفيصل علي، بتكريم لجان التحكيم والفرق المشاركة والجهات الراعية. وتلا ذلك الإعلان عن جوائز المهرجان التي جاءت كما يلي:

- جائزة أفضل ماكياج للفنانة موشجان عن مسرحية «العالم الآخر» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

- جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية للفنان عامر الجعل عن مسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح.

- جائزة أفضل أزياء للفنانة ميلانا رسول، عن مسرحية «جوهرة الأرض» لمسرح الفجيرة.

- جائزة أفضل إضاءة للفنان وليد التميمي عن مسرحية «جزيرة القمر» لمسرح خورفكان للفنون.

- جائزة أفضل مناظر مسرحية للفنان عبدالله بن حيدر عن مسرحية «الشبح الظريف» لمسرح الشارقة الوطني.

- جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ للفنانة جودي النبهان عن مسرحية «العالم الآخر»، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

- جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ مناصفة بين الفنان أيمن الخديم عن مسرحية «العالم الآخر»، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، والفنان عبدالعزيز حبيب عن مسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح.

- جائزة أفضل ممثلة دور أول مناصفة بين الفنانة دلال شرايبي عن مسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، والفنانة سارة السعدي عن مسرحية «الشبح الظريف» لمسرح الشارقة الوطني.

- جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان عبدالله مسعود عن مسرحية «الشبح الظريف» لمسرح الشارقة الوطني.

- جائزة أفضل تأليف للكاتب أحمد الماجد عن مسرحية «الشبح الظريف» لمسرح الشارقة الوطني.

- جائزة أفضل إخراج للفنان إبراهيم القحومي عن مسرحية «العالم الآخر»، لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسرحية «الكناغر» لمسرح دبي الأهلي.

- جائزة لجنة تحكيم الأطفال لمسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح.

- جائزة أفضل عرض مسرحي لمسرحية «المبدعون» لجمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح.