أطباء أطفال: تطعيم الأنفلونزا ضروري لهذه الفئات

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على أن التطعيم ضد الأنفلونزا ضروري للصغار الذين يعانون من أمراض مزمنة؛ لأن الأنفلونزا قد تتخذ مساراً شديداً لديهم، وتؤدي إلى مضاعفات تشكل خطراً على الحياة.

وأوضحت أن التطعيم ضد الأنفلونزا ضروري للأطفال، الذين يعانون من الربو وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد والكلي والتصلب المتعدد.

وأضافت أن الأمر يسري أيضاً على الأطفال، الذين يعانون من السِمنة المفرطة أو ضعف المناعة، على سبيل المثال بسبب تناول أدوية مثبطة للمناعة كالأدوية، التي تحتوي على جرعة عالية من الكورتيزون.

وأردفت الرابطة أنه من الأفضل تلقي التطعيم ضد الأنفلونزا حتى منتصف شهر ديسمبر، مشيرة إلى أنه يمكن للأطفال تلقي التطعيم بدءا من عمر ستة أشهر.

وبالنسبة للكثيرين من الأطفال المصابين بأمراض مزمنة قد يكون من المفيد تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 أيضاً.