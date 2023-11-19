عزيزي الرجل «المثقل بالأعباء».. نصائح مهمة في يومك العالمي

غالباً ما يشعر الرجل بأنه مرهق أو مثقل بالأعباء، أو منسحق من الضغوط المتراكمة، أو معذب من انكسارات لم يتجاوزها بعد. وفي حقيقة الأمر يعاني كثير من الرجال في أنحاء متفرقة من العالم، مشكلات نفسية، لكنهم يتجاهلونها ولا يطلبون المساعدة، كما يؤكد خبراء بمناسبة اليوم العالمي للرجل الموافق 19 نوفمبر.

وتقول العضوة في مجلس إدارة المؤسسة الألمانية لصحة الرجال، آن ماريا مولر لايمكولر: «بالنسبة لكثير من الناس، لا تتوافق الأمراض - خصوصاً الأمراض النفسية - مع النموذج الكلاسيكي للذكورية».

وتشير إلى أن التوجّه نحو معايير الذكورية التقليدية - أي أن تكون قوياً وناجحاً وتحل المشكلات بمفردك، وتكون مثابراً ولا تُظهر مشاعرك - يكون أكثر وضوحاً بين الرجال الأكبر سناً منه بين الأصغر سناً، وهذا الموقف يمكن أن يكون مضراً جداً للذات.

وتوضح أستاذة الطب النفسي الاجتماعي في جامعة ميونخ، أن العديد من الرجال لديهم قدرة محدودة للغاية على الولوج إلى عالمهم المشاعري، بسبب تنشئتهم الاجتماعية، لافتة إلى أنهم يقمعون مشكلاتهم النفسية ويقللون من شأنها، فغالباً ما يُساء فهم الاكتئاب على وجه الخصوص، باعتباره تعبيراً عن الضعف والفشل الشخصي.

ويحاول البعض تعويض ذلك عبر «استراتيجيات ذكورية»، وبالتالي مزيد من العدوان والغضب، ومزيد من الكحول، ومزيد من الانسحاب الاجتماعي، ومزيد من العمل، ومزيد من الرياضة، ومزيد من سلوك المخاطرة، والهروب إلى العالم الافتراضي، حسب مولر لايمكولر.

أكثر عرضة للمعاناة

ويصاب واحد من بين كل أربعة بالغين في ألمانيا، بمرض نفسي خلال عام واحد (بمعدل نحو واحدة من بين كل ثلاث نساء، وواحد من كل أربعة أو خمسة رجال)، بحسب بيانات أنيته كيرستينج من عيادة الطب النفسي الجسدي في مستشفى جامعة لايبتسيج.

وتقول كيرستينج: «الرجال أكثر عرضة للمعاناة من تعاطي المواد، أي إدمان أو إساءة تعاطي الكحول والمخدرات»، مشيرة إلى أن تشخيص إصابتهم بالاكتئاب يقل بمقدار النصف تقريباً، مقارنة بالنساء، عازية ذلك إلى إغفال إمكانية إصابة الرجال بالاكتئاب أحياناً.

وتفترض مولر لايمكولر أن هناك عدداً كبيراً من حالات الإصابة بالاكتئاب بين الرجال، لكنها ليست مرصودة أو مشخّصة، مشيرة إلى أن الاكتئاب غير المرصود يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، مثل: عدم القدرة على العمل، والتدهور الاجتماعي، والعزلة، واضطرابات الخوف، والسكري والسكتة الدماغية، وزيادة عامة في معدل الوفيات.

وأكملت: «معدل الانتحار بين الرجال أعلى بثلاثة أضعاف على الأقل من معدل الانتحار بين النساء».

هموم الوظيفة

وبوجه عام، تطرأ الاضطرابات النفسية، بغض النظر عن طبيعة المهنة، حسبما يقول الخبراء. ومع ذلك تلفت مولر لايمكولر إلى مجموعات مهنية تنطوي على خطورة، إذ تكون فيها نسبة الرجال الذين يعانون اضطرابات نفسية أكثر من عموم المجتمع.

وتابعت أنه يمكن أن تكون الأعباء الوظيفية هنا بالغة وتسبب صدمات، لكن المعايير التقليدية للذكورية تكون مهيمنة هنا أيضاً إلى حد ما. ومن الاضطرابات الأكثر شيوعاً في هذه المجالات، اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب. وتؤكد أن الرجال مثقلون بأعباء الضغوط المهنية أكثر من النساء بوجه عام.

فيما تقول كريستينج التي ترأس قسم صحة المرأة والرجل في الاتحاد الألماني للأطباء النفسيين، إن التصورات النمطية عن الذكورية لا تقف وحدها في طريق الرجال، إذ تتفوق النساء هنا عن الرجال في تمكّنهن من التعرف إلى الأعراض وتسميتها، مضيفة: «نرى اختلافات واضحة بين الجنسين في استخدام النظام الصحي. يستخدم الرجال عروض المساعدة بشكل أقل بكثير»، ونسبة الأشخاص الذين يتلقون علاجاً بين من يعانون مشكلات نفسية، ضئيلة بوجه عام، وتتزايد ضآلة بين الرجال مقارنة بالنساء.

تطوير المهارات

من ناحية أخرى يشير عالم النفس زباستيان ياكوبي، إلى أن نقص الأماكن المتاحة للعلاج، يمثل مشكلة أيضاً. ويضيف الخبير في تقديم المشورة للشركات بشأن السلامة المهنية: «أي شخص يحتاج إلى علاج نفسي يكون في وضع حياتي ضعيف، ولا يمكنه الانتظار لأشهر عدة للحصول على مكان للعلاج»، موضحاً في الوقت نفسه، أن وجود عدد قليل نسبياً من المعالجين الذكور ليس له تأثير هنا في ندرة تردد الرجال على عيادات العلاج النفسي.

وفي العقود الأخيرة فقدت العبارة التقليدية «الرجل لا يعرف الألم» معناها خصوصاً بين الشباب، حسبما يؤكد ياكوبي، «فالانتباه والتأمل والبحث عن المساعدة وقبولها تعد مهارات صحية مهمة»، موضحاً أن نسبة كبيرة من الرجال بحاجة إلى تطوير مثل هذه المهارات لديهم.

مساعد رقمي

قال عالم النفس زباستيان ياكوبي، إنه عندما يلجأ الرجال - الذين يخشون الوصمة ولا يطلبون المساعدة - إلى تطبيقات الصحة العقلية «فهذا يعد أمراً جيداً، وهو أفضل من لا شيء»، موضحاً أن المزايا من وجهة نظرهم يمكن أن تكون عرضاً ميسَّراً يضمن المجهولية، وسهولة التبديل بين العديد من التطبيقات، ولكن «من المغالطة الاعتقاد أن مثل هذه العروض الرقمية يمكن أن تحل محل العلاج الشخصي الحقيقي مع معالج أو معالجة نفسية».

• عدد كبير من حالات الإصابة بالاكتئاب بين الرجال ليست مرصودة أو مشخّصة ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة.