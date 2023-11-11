النظام الغذائي السليم يخفف متاعب مرضى النقرس

قدمت الجمعية الألمانية للتغذية نصائح مهمة تساعد على تخفيف متاعب مرضى النقرس، وذلك من خلال التغذية السليمة؛ إذ ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على «البيورين»، وهي المادة، التي يحولها الجسم إلى حمض البوليك المسبب لمتاعب النقرس والمتمثلة في التهابات مؤلمة في المفاصل والعظام.

وأوضحت الجمعية أن الأغذية المحتوية على البيورين هي اللحوم والنقانق وأنواع معينة من الأسماك مثل الرنجة والسردين، بينما ينبغي تناول العدس باعتدال لاحتوائه على البيورين أيضاً.

وأضافت أن النظام الغذائي السليم لمرضى النقرس يقوم على الخضراوات والفواكه الطازجة والحبوب والبطاطس، بالإضافة إلى البيض ومنتجات الألبان.

ومن المهم أيضاً شرب السوائل على نحو كافٍ، بمعدل يبلغ ثلاثة لترات يومياً؛ إذ يساعد شرب السوائل بكثرة على طرد حمض البوليك من الجسم عبر التبول.

وينبغي لمرضى النقرس الابتعاد عن العصائر المحتوية على سكر الفاكهة (الفركتوز)؛ لأنها ترفع نسبة تركيز حمض البوليك في الدم.