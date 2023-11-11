التركيبة المثالية لأحمر الشفاه غير اللامع

كثيراً ما كان استخدام أحمر شفاه غير لامع يحتّم الاختيار ما بين التأثير اللوني والراحة، فاحتواء التركيبة على كميّة كبيرة من البودرة يؤدّي إلى شعور بالجفاف، وعدم الراحة. في المقابل، من شأن احتواء التركيبة على كميّة مفرطة من الزيوت أن يحدّ من التأثير غير اللامع لأحمر الشفاه.

ونظراً للتوازن الأمثل بين مواد البودرة والزيوت، يتميّز LIP POWER MATTE بتركيبة جديدة تضمن الراحة والتأثير غير اللامع في آن معاً. في حين يمنح تركيز التركيبة من مواد البودرة بنسبة 25% التأثير اللوني غير اللامع الأمثل للشفاه، فإنّ محتواها من الزيوت يغمر الشفاه بالراحة، والشعور بالترطيب والنعومة.

يُذكر أنّ محتوى ملوّن الشفاه هذا من مواد البودرة يتمثّل في مكوّنات يسهم كلّ منها في الحصول على التأثير المرغوب واللون البارز. تشمل هذه المكوّنات مواد ماصّة، تتشرّب أيّ كميّة زائدة من الزيوت، لتحقيق التأثير غير اللامع المثالي، ومواد مانعة للشفافيّة وأصباغاً، والنتيجة تغطية ممتازة، ولون نابض بالحيويّة.

ومن ضمن المواد المطرّية في تركيبة أحمر الشفاه هذا، نذكر زيت الجوجوبا، وزيت الزيتون الإيطالي المورّد بطريقة مستدامة، اللذين يشكّلان معاً طبقة رقيقة واقية تغلّف الشفاه وتغمرها بالراحة 16 ساعة، كما عُزّزت التركيبة بنسبة من الجِل الناشر للضوء، ما يُضفي تأثير «سوفت فوكس» يُبرز بشكل أكبر خصائص أحمر الشفاه غير اللامع، ويقوّي اللمسة الساطعة التي يمنحها.