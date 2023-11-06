تناولها بانتظام يخفض مستويات الكوليسترول الضار.. خبراء: عليكم بنخالة الشوفان

أفاد خبراء مركز استشارات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية بأن نخالة الشوفان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، مشيرين إلى أن نخالة الشوفان تحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية.

وتعمل مادة «البيتا جلوكان» على خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL، الذي يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي تناول نخالة الشوفان بانتظام، من خلال دمجها في النظام الغذائي، على سبيل المثال يمكن إضافتها إلى الزبادي أو طهيها وتناولها في صورة عصيدة.

يشار إلى أن رقائق الشوفان تحتوي على «البيتا جلوكان» أيضاً، ولكن بنصف الكمية الموجودة في نخالة الشوفان تقريباً.