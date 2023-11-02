نتيجة خطرة لإهمال علاج رضوض الضلوع

شددت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور على ضرورة علاج رضوض الضلوع في الوقت المناسب، وذلك للوقاية من الإصابة بالتهاب رئوي. وأوضحت الجمعية أن الالتهاب الرئوي ينجم عن إصابات الصدر عندما يتنفس المريض بشكل سطحي لفترة طويلة بسبب الألم، حيث لا تمتلئ الرئة بالهواء على نحو كاف، ما يرفع خطر الإصابة بعدوى، ومن ثم الإصابة بالتهاب.

وأضافت الجمعية أن رضوض الضلوع هي إصابة غير مؤذية غالباً، تحدث عادة نتيجة التعرض لحادث، مشيرة إلى أن أعراضها تتمثل في حدوث كدمات وتورم وألم.

وعلى الرغم من أن رضوض الضلوع غالباً ما تشفى من تلقاء نفسها، إلا أنه ينبغي على أية حال استشارة الطبيب