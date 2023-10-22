Stella McCartney تطلق مجموعة ربيع 2024

تركز مجموعة ربيع 2024 على الاحتفال بالمرأة. فهي عبارة عن رحلة عالم من الطبيعة الخلابة يحمل اسم حديقة Lady Garden «حديقة المرأة»، وهو بمثابة مكان سريالي يمكن لنساء «ستيلا» أن يكنّ على طبيعتهن فيه بحرية مطلقة. وهي ملاذ هادئ في الطبيعة حيث يمكن للنساء أن يجتمعن معاً للاحتفال بأنوثتهن وصداقتهن وأناقتهن.

وتعتبر هذه المجموعة بمثابة تأمل في الأنوثة، احتفالاً بالنساء في كل مرحلة من مراحل حياتهن، وبالطبيعة، والحيوانات، إضافة إلى إرث «ستيلا» الأميركي وخزانة ملابسها الشخصية - لاسيما من السنوات الأولى لمسيرتها المهنية. يتضمن الباليت اللطيف الدرجات الزاهية والألوان الأساسية، مثل: الأسود والأبيض والبيج الكامل والتوتي والرمادي والشوفان والكراميل والأبيض الخام والخاكي الباهت مع لمسات من الوردي الزهري والأزرق السماوي والأخضر والبرتقالي، مع لمسة جديدة على درجات الزنجبيل التي ظهرت في مجموعة الشتاء لعام 2023.

يذكر أن هذا الموسم صنع ما نسبته 90% من مجموعة الألبسة الجاهزة مصنوعة من مواد مسؤولة. مجموعة ربيع 2024 خالية من جلود الحيوانات والريش والفراء والجلود، وتتميز بقماش «الفيسكوز» الصديق للغابات والقطن والحرير العضوي المعتمد من GOTS والقطن المتجدد والنايلون المعاد تدويره والكشمير المعاد تدويره GRS وصوف الألبكة RAS والبوليستر المعاد تدويره وصوف RWS من مصادر يمكن تتبعها.

• «حديقة المرأة» مكان سريالي حيث يمكن لنساء «ستيلا» أن يجتمعن معاً للاحتفال بأنوثتهن وصداقتهن وأناقتهن.

• المجموعة خالية من جلود الحيوانات والريش والفراء والجلود، وتتميز بقماش «الفيسكوز» الصديق للغابات.