بوابة للاكتئاب وتهدد الحياة الوظيفية والشخصية.. انتبهوا إلى أعراض متلازمة الاحتراق النفسي

قال أخصائي طب الأعصاب وعلاج الألم الألماني الدكتور جيريون نيليس إن متلازمة الاحتراق النفسي هي حالة من الإرهاق الجسدي والذهني والعاطفي العميق، التي تؤثر بالسلب على الحياة الوظيفية والحياة الشخصية على حد سواء.

وأوضح أن متلازمة الاحتراق النفسي لها أسباب عدة تكمن في: السعي للمثالية والكمال، وإثقال كاهل النفس بالأعباء، وعدم القدرة على وضع الحدود والعلاقات المشوبة بالصراعات.

وتتمثل أعراض متلازمة الاحتراق النفسي في الإرهاق الجسدي والذهني الشديدين، وتراجع القدرة على التركيز، وتدهور القدرة على بذل المجهود وصعوبات النوم والقلق والتوتر النفسي واعتلال المزاج وإهمال الحياة الشخصية والهوايات والعلاقات الاجتماعية.

وشدد نيليس على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك للحيلولة دون الوقوع فريسة للاكتئاب.

ويمكن مواجهة متلازمة الاحتراق النفسي من خلق توازن بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية، من خلال وضع حدود واضحة لمواعيد العمل مع الحرص على ممارسة الهوايات والتواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء.

ومن المفيد ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل، كما يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى مضادات الاكتئاب.