«شومارت» تطلق تشكيلة حصرية لخريف وشتاء 2023

أطلقت «شومارت»، سلسلة المتاجر الرائدة في مجال الأحذية والإكسسوارات لكل أفراد العائلة، تشكيلة جديدة ومتنوعة من الأحذية المريحة والأنيقة للرجال والسيدات والأطفال. وتركز تشكيلة «شومارت» لموسم الخريف والشتاء على الأنشطة المتنوعة التي تجمع أفراد العائلة في لحظات عفوية مميزة.

وتضم التشكيلة الجديدة تصاميم متنوعة من أشهر العلامات العالمية والعلامات التابعة لـ«شومارت» والتي تعكس جميعها التزام «شومارت» بمواكبة أحدث صيحات الموضة، وتضمن أقصى درجات الراحة في كل المناسبات والأنشطة سواء خلال النزهات أو الاحتفالات العائلية، كما تتميز التشكيلة بالتصاميم التي يمكن ارتداؤها مع أكثر من إطلالة لتساعد عشاق الأناقة على الانتقال من العمل إلى الأنشطة المسائية بثقة.

وتسلط التشكيلة الجديدة الضوء على تفرد كل شخصية وتمنح عشاق الموضة من كل الأعمار الشعور بالأناقة والراحة للاستفادة من فرص المغامرة التي يقدمها الموسم، وتتميز تشكيلة الرجال بالمتانة والأناقة، حيث تم تصميمها لتحافط على دفء وراحة القدمين، وتتنوع تصاميم الأحذية الرجالية بين أحذية البوت الكلاسيكية إلى الأحذية الرياضية العصرية لتلبي متطلبات الرجل العصري طوال اليوم سواء في المكتب أو خلال نزهة عائلية مساءً، ويبرز في التشكيلة أحذية الموكاسين المريحة والأحذية الجلدية الأنيقة لضمان الأناقة والراحة، وتتميز الأحذية الجلدية بألوان البني العسلي والأسود لأناقة لافتة. وتقدم علامات مثل «دوتشيني» و«ليكونفورت» أحذية رسمية مثالية لرجل الأعمال المبتكر، أما الأحذية الرياضية من علامة «كابا» والأحذية العملية من «لي كوبر» فتضمن إطلالة عملية وأنيقة ومريحة في وقت واحد.

وتتضمن تشكيلة «شومارت» الجديدة العديد من الأحذية والحقائب المتطابقة التي يمكن تنسيقها مع بعض مثل حذاء وحقيبة من علامة «سيليستي» بسعر 299 درهماً. وترافق تصاميم «شومارت» جميع أفراد العائلة خلال موسم الطقس الجميل منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتضمن لهم الاستمتاع بالمغامرات الشيقة واللحظات العائلية المشتركة.