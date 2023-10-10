تحذير للمرأة: إليك مخاطر الاستعمال الدائم للأظافر الجل

حذرت مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال من مخاطر الاستعمال الدائم للأظافر الجل؛ إذ إنها تتسبب على مدار سنوات عديدة في تقصف الأظافر وترققها ومن ثم سقوطها؛ لأنها تحرم الأظافر من التهوية الجيدة.

ولتجنب هذه المخاطر، أوصت المجلة بالتوقف من وقت إلى آخر عن استعمال الأظافر الجل، لإتاحة الفرصة للأظافر الطبيعية للراحة والاستشفاء، مع مراعاة تقويتها من خلال تناول الكبسولات المحتوية على مادة «البيوتين» المهمة لصحة وجمال الأظافر.

وشددت المجلة على ضرورة إزالة الأظافر الجل على يد أخصائي تجميل محترف للحفاظ على الأظافر الطبيعية. وللحفاظ على صحة الأظافر، ينصح باستعمال طلاء أظافر يخلو من الفورمالديهايد والتولوين والبارابين والكافور، كما ينبغي استعمال مزيل طلاء أظافر يخلو من الأسيتون.