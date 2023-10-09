ارتجاع حمض المعدة أبرزها.. ما أسباب التهاب المريء؟

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي بأن التهاب المريء له أسباب عدة، أبرزها ارتجاع المريء؛ إذ يصعد حمض المعدة إلى المريء ويهاجم الغشاء المخاطي ويعزز العمليات الالتهابية.

وأضافت الجمعية أن سبب التهاب المريء قد يكمن أيضاً فيما يعرف «بالتهاب المريء اليوزيني»، وهو مرض حساسية مناعي يحدث بسبب مسببات الحساسية في الهواء أو الطعام؛ حيث تستقر الخلايا المحببة اليوزينية، وهي نوع معين من خلايا الدم البيضاء، في الغشاء المخاطي للمريء وتهاجم المريء.

وقد يرجع سبب التهاب المريء أيضاً إلى الفيروسات والبكتيريا والفطريات، التي تهاجم الغشاء المخاطي للمريء، وهو ما يحدث بشكل خاص لدى الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة بسبب أحد الأمراض أو بسبب تناول الأدوية المثبطة للمناعة كالأشخاص، الذين قاموا بزراعة أعضاء.

وتتمثل أعراض التهاب المريء في صعوبات البلع والشعور بوجود جسم غريب في الحلق وحرقة المعدة والتجشؤ الحمضي وآلام الصدر.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على التهاب المريء.

ويتم علاج التهاب المريء بواسطة الأدوية المثبطة لإفراز حمض المعدة، كما يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى الجراحة.

ومن المهم أيضاً تعديل النظام الغذائي؛ إذ ينبغي الإقلال من الأغذية والمشروبات المنتجة لحمض المعدة مثل الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والوجبات الدسمة والأطعمة الحريفة والقهوة والمشروبات الغازية والكحوليات. ومن المفيد إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين.