نصيحة لأصحاب الجلد الفاتح: انتبهوا لخطر الأشعة الضارة

أفاد مركز أبحاث السرطان التابع لجمعية هيلمهولتس بألمانيا بأن سرطان الجلد الفاتح هو أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعاً، موضحاً أن السبب الرئيس للإصابة به يكمن في التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأوضح المركز أن أعراض الإصابة تتمثل في ظهور بقع وعقيدات حمراء على أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس مثل الرأس الأصلع والوجه، بما في ذلك الجبين والأنف والوجنات.

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، لأن التشخيص المبكر يرفع فرص الشفاء.

وللوقاية من سرطان الجلد الفاتح ينبغي حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، من خلال تغطية الجلد بالملابس مع حماية الأجزاء المكشوفة بكريمات الوقاية.

ويُراعى أنه كلما كان لون الجلد فاتحاً كان أكثر تأثراً بأشعة الشمس. كما أن كل إصابة بحروق شمسية ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد الفاتح.