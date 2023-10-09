أطباء أطفال: نوم الرضيع في سرير خاص أمان

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأن ينام الطفل الرضيع خلال العام الأول من عمره في سرير خاص به في غرفة نوم الوالدين كي يتمتع بالأمان أثناء النوم، إذ يحول ذلك دون تعرضه لخطر الاختناق في حال النوم في سرير الوالدين نفسه.

وأوضحت الرابطة أن سرير الطفل ينبغي أن يشتمل على سطح استلقاء بأبعاد لا تقل عن 70 × 140 سم، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين المرتبة والحافة العلوية للسرير عن 60 سم.

وينبغي أيضاً ألا تزيد المسافة بين قضبان السرير عن 6.5 سم، كي لا ينحصر الطفل أو يتمكن من الانزلاق. كما ينبغي أن تكون كل الحواف والأركان مستديرة، للحيلولة دون تعرض الرضيع للإصابة، ولهذا الغرض يراعى ألا يحتوي السرير على أي أشياء بارزة.

ولتجنب خطر الاختناق، ينبغي أن ينام الرضيع في كيس نوم على ظهره، مع مراعاة عدم استخدام أي أغطية، كما ينبغي أن يخلو السرير من الوسادات والدمى القماشية.

ومن المهم أن تكون درجة حرارة الغرفة مناسبة بحيث لا تكون دافئة للغاية أو باردة جداً.