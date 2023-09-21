عادات قاتلة للكبد.. فتّش في نمط حياتك

يهدد نمط الحياة غير السليم صحة الإنسان، ويضر بالعديد من أجهزة الجسم، وفي مقدمتها الكبد، العضو المهم المسؤول عن كثير من الوظائف الحيوية.

وحذرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد الروسية الدكتورة ناتاليا بانينا، من نمط الحياة غير الصحي الذي قد تتسبب تبعاته في تدمير الكبد، داعية في حديثها مع صحيفة «Gazeta.Ru» الروسية كل فرد للتحقق من المخاطر والعادات التي تهدد كبده.

وأشارت الدكتورة ناتاليا إلى أن الوزن الزائد يعد المهدد الأول، إذ إنه عندما تترسب الدهون في خلايا الكبد، تؤدي إلى إتلافها، كما يمكن أن تسبب السمنة ليس فقط العمليات الالتهابية في الكبد، ولكن في بعض الحالات تؤدي إلى تليّفه، علاوة على أن السمنة في حد ذاتها تساعد على تطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام.

وتزيد الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية والدهون المتحولة من نسبة الكولسترول الضار الذي يؤثر في صحة الكبد والقلب والأوعية الدموية. وحسب الطبيبة الروسية، فإن الوجبات السريعة هي المصدر الرئيس للدهون المتحولة، كما أن الإفراط في تناول الكربوهيدرات يضر بالكبد، علاوة على المشروبات الغازية.

كما حذرت الدكتورة ناتاليا من تناول المكملات الغذائية والفيتامينات من دون وصفة طبية، وكذلك المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وموانع الحمل الفموية، إذ يمكن أن يؤدي الإفراط غير الحكيم في تلك العقاقير إلى التهاب الكبد.

ومن أبرز أسباب تدمير الكبد فرط نمو البكتيريا في الأمعاء التي يمكن أن يكون سببها الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية.