بروفيسور ألماني يحذر عشاق الكافيين: لا تبالغوا

حذر رئيس مؤسسة الدماغ الألمانية البروفيسور فرانك إربجوت، من أن الكافيين قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالصداع، موضحاً أنه من خلال الاستهلاك المتكرر يتعود الجسم على الكافيين، ومن ثم يعاني المرء صداعاً في حال عدم تناوله.

وأضاف أن الاستهلاك العالي للكافيين يزيد معدل إدرار البول، ما يتسبب في نقص السوائل في الجسم ويؤدي إلى الإصابة بالصداع.

في المقابل، أشار البروفيسور فرانك إلى أن المرء يحتاج إلى الكافيين بمعدل يراوح بين 100 و200 ملجم للقضاء على الصداع، موضحاً أن فنجان القهوة يحتوي على الكافيين بمعدل يراوح بين 30 و60 ملجم، لذا يتعين على المرء شرب فنجانين إلى أربعة فناجين قهوة للوصول إلى هذا المعدل.