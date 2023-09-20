بروفيسور مؤسسة الدماغ يحذر عشاق الكافيين.. في هذه الحالات قد يصيبكم بالصداع!

حذر رئيس مؤسسة الدماغ الألمانية البروفيسور فرانك إربجوت من أن الكافيين قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالصداع، موضحاً أنه من خلال الاستهلاك المتكرر يتعود الجسم على الكافيين، ومن ثم يعاني المرء من الصداع في حال عدم تناوله.

وأضاف أن الاستهلاك العالي للكافيين يُزيد معدل إدرار البول، ما يتسبب في نقص السوائل في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالصداع.

في المقابل أشار البروفيسور فرانك إلى أن المرء يحتاج إلى الكافيين بمعدل يتراوح من 100 إلى 200 ملجم للقضاء على الصداع، موضحاً أن فنجان القهوة يحتوي على الكافيين بمعدل يتراوح بين 30 و60 ملجم. لذا يتعين على المرء شرب فنجانين إلى أربعة فناجين قهوة للوصول إلى هذا المعدل.