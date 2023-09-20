مدخراتك في بنك الصحة.. النشاط يحمي قلبك مع التقدم في العمر

كشفت دراسة علمية أجريت في أستراليا أن النساء اللاتي يمارسن التدريبات الرياضية في مرحلة العشرينات ينعمن بقلوب أكثر صحة في مراحل لاحقة من العمر.

وشملت الدراسة التي أجريت في جامعة كوينزلاند الأسترالية 479 امرأة ونشرتها الدورية العلمية (Journal of Physical Activity and Health)، وكان يتم تسجيل معدل النشاط البدني الذي تمارسه المتطوعات كل ثلاث سنوات من بداية العشرينات حتى بلغن منتصف الأربعينات.

وقال الباحث جريجور ميكيل، من كلية الصحة العامة بجامعة كوينزلاند، إن «الدراسة تهدف إلى استكشاف مدى إمكانية تخزين الاستفادة من المجهود البدني، على غرار المدخرات البنكية، من أجل تحسين أداء القلب والأوعية الدموية في مراحل لاحقة من العمر».

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية أن «سرعة النبض لدى النساء اللاتي كن يمارسن الرياضة في سن الشباب كان يبلغ في المتوسط 72 نبضة في الدقيقة، مقابل 78 نبضة للنساء اللاتي كن أقل نشاطاً في المرحلة السنية من العشرينات إلى الأربعينات».

وأوضح ميكيل أن «انخفاض معدل النبض عادة ما يعني أن القلب يعمل بشكل أكثر فاعلية، وهو ما يشير إلى أن ممارسة التدريبات الرياضية بانتظام يعود بالفائدة على صحة النساء، لاسيما قبل الانتقال إلى مرحلة انقطاع الطمث».

وأكد أن هذه الدراسة تشير إلى ضرورة تشجيع مبادرات الصحة العامة وممارسة الرياضة في مراحل العمر المبكرة، لما لها من انعكاسات صحية إيجابية في مراحل لاحقة من العمر.