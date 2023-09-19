أسباب أصوات البطن المحرجة.. المصحوبة بهذه الأعراض تتطلب استشارة الطبيب

تسبب الأصوات التي تصدر من البطن إحراجاً بالغاً للبعض، رغم أنها غالباً ما تعد أمراً طبيعياً، حسب أطباء الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي العصبي وحركة الأمعاء.

وقال أطباء الجمعية إن أصوات الأمعاء ترجع إلى تكوّن الغازات، بسبب تناول أطعمة تؤدي إلى الانتفاخ مثل البصل والثوم والبقوليات والكرنب والفطر والأطعمة المحتوية على الخميرة والأطعمة النيئة والمشروبات الغازية.

ونصحوا بأن هذه الأصوات تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن وتقلصات البطن والغثيان والإمساك أو الإسهال، بالإضافة إلى الرائحة النفاذة ووجود دم في البراز.

وأشار الأطباء إلى أن أصوات الأمعاء قد تشير حينئذ إلى الإصابة بعدم تحمل طعام معين مثل الفركتوز (سكر الفاكهة) أو اللاكتوز (سكر الحليب) أو القمح أو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، بالإضافة إلى القولون العصبي.

ويمكن مواجهة أصوات الأمعاء المحرجة من خلال تعديل النظام الغذائي والإقلال من أو الاستغناء عن الأطعمة المسببة لها، مع مراعاة الإقلاع عن التدخين؛ لأن السموم الموجودة في السجائر تُلحق ضرراً بالخلايا المعوية، وتعزز فرص حدوث استجابات التهابية.