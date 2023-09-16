«لش» تستعد للكشف عن مجموعة الهالوين الساحرة لعام 2023

كشفت «لش» عن إطلاقها مجموعة الهالوين لعام 2023، التي تضم كرات الاستحمام الفوارة، ورغوة المغطس، والصابون المتوهج في الظلام، وأقراص سلايم الاستحمام وغيرها.

وتعد مجموعة «الهالوين» دائماً إحدى أكبر المجموعات التي تطلقها «لش». وتضم المجموعة الكثير من المنتجات الجديدة وكذلك القديمة المفضلة لديكم التي سيعاد إطلاقها، وأصبحت الآن متوافرة في متاجر «لش» وعلى الإنترنت.

وهذا العام، ستعيد «لش» إنتاج أكثر المنتجات مبيعاً والمفضلة لدى الكثير، مثل الكرة الفوارة «بات آرت»، وقرص رغوة المغطس «آليان»، وصابونة «غوستي» التي تتوهج في الظلام، المصنوعة جميعها يدوياً في المملكة المتحدة من الزيوت الأساسية الموافية للشروط الأخلاقية، والخالية من التغليف.

وتشير سياسة «لش» للشراء الأخلاقي إلى أن كل منتجاتها مصنوعة من أجود أنواع الزيوت الأساسية، والخلطات النقية، وأفضل المواد الخام الطبيعية، والتركيبات المصنعة الآمنة، وهي إما غير مغلفة، أو مغلفة بعبوات معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير، وخالية من زيت النخيل.

كما تستعد «لش» لإطلاق منتجاتها الجديدة لعام 2023 والتي تضم كلاً من صابونة «لورد أوف ميسرول»، وقرص رغوة المغطس «بونهيد»، والعطر المنزلي الغني برائحة التوابل واليقطين «لش ميلت»، المصنوعة من زيت بذور اليقطين العضوي من المملكة المتحدة.

وتستعد العلامة التجارية أيضاً لإعادة إطلاق مجموعة «لورد أوف ميسرول» الساحرة على شكل رسوم متحركة جديدة، وذلك يوم الاثنين 25 سبتمبر، محدثة انقلاباً آسراً داخل مختبراتها، بالإضافة إلى الكرات الفوارة، وأقراص رغوة المغطس، وأقراص الصابون الجديدة، وكذلك جل الاستحمام الفريد، وقرص التدليك، والشمع، والعطور المتنوعة.