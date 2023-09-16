في أعقاب الحرب العالمية الثانية، يعيش هركيول بوارو بمدينة البندقية الإيطالية بعيداً عن الماضي، ولكن حينما تقع جريمة قتل غامضة يصبح على بوارو التخلي عن تقاعده وكشف لغز الجريمة.

ﺇﺧﺮاﺝ: كينيث براناه (مخرج).

ﺗﺄﻟﻴﻒ: مايكل جرين (مؤلف) عن رواية أجاثا كريستي.

طاقم العمل: كينيث براناه، كيلي رايلي، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما ليرد، تينا فاي.

فيلم «هونتينغ إن فينيس» الآن في «ريل سينما».

احجزوا تذاكركم عبر تطبيق أو موقع ريل

reelcinemas.com.