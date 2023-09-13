باحثون يحذرون: السجائر الإلكترونية تضعف المناعة

كشفت دراسة بريطانية أن أدخنة السجائر الإلكترونية تؤثر سلباً على نشاط بعض المكونات الرئيسة في النظام المناعي بجسم الإنسان.

وتوصل فريق بحثي من جامعة برمنجهام البريطانية إلى أن دخان السجائر الإلكترونية يعطل عمل خلايا الدم البيضاء من نوعية «العدلات»، والتي تُعدّ خط الدفاع الأول عن جسم الإنسان في مواجهة الأمراض والعدوى.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها دورية الحساسية والمناعة السريرية Journal Of Allergy and Clinical Immunology، سحب الباحثون عينات دم من متبرعين أصحاء غير مدخنين، ثم تم تعريض خلايا الدم البيضاء في هذه العينات لـ40 نفخة من دخان السجائر الإلكترونية، وتمثل هذه الكمية معدل التعرض اليومي المحدود للدخان.

وخلال التجربة، عرض الفريق البحثي نصف عينات الدم لدخان مشبع بـ«النيكوتين»، والنصف الآخر لدخان يحتوي على بدائل خالية من «النيكوتين».

وتبين أن خلايا الدم البيضاء (العدلات) التي تعرضت للدخان المشبع بـ«النيكوتين»، والدخان الذي يحتوي على بدائل ظلت على قيد الحياة، ولكنها تيبست على نحو جعلها غير قادرة على القيام بدورها المناعي في مواجهة المخاطر التي تتهدد الجسم.

وقال أستاذ مساعد أمراض الجهاز التنفسي في جامعة بيرمجهام، أرون سكوت: «لقد وجدنا أنه بعد فترة قصيرة من التعرض لدخان السجائر الإلكترونية، تظل الخلايا على قيد الحياة، ولكنها لا تتحرك بفاعلية كافية للقيام بوظائفها الدفاعية التقليدية».

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية: «الأمر المثير للاهتمام أن الأبخرة التي لا تحتوي على (نيكوتين) كان لها التأثير السلبي نفسه على الخلايا المناعية تماماً مثل الأبخرة التي تحتوي على (نيكوتين)».

• دخان السجائر الإلكترونية يعطل عمل خلايا الدم البيضاء من نوعية «العدلات»، والتي تُعدّ خط الدفاع الأول عن الجسم.