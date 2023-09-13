«البوت» جاهز لموسمه.. بصيحات تخطف الأنظار

يعد البوت قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية لأي امرأة عصرية، إذ يعمل على تدفئة السيقان من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وجاذبية من ناحية أخرى.

وقالت المتحدثة باسم المعهد الألماني للأحذية، كلاوديا شولتس، إن «بوت الكاوبوي يمثل نجم الموضة النسائية في خريف/شتاء 2023/2024»، موضحة أنه «يمتاز بساق مرتفعة ومقدمة مدببة وكعب عال».

ويتناغم بوت الكاوبوي مع الفستان القصير، ويضفي على المظهر لمسة جريئة تعكس ثقة المرأة بنفسها وتفرد أسلوبها.

وأضافت شولتس أن «بوت الكاحل يشهد روّاجاً كبيراً هذا الموسم، ويأتي بمقدمة مدببة أو مقدمة ذات حواف حادة».

ويعد بوت فوق الركبة Overknee Boot من الموديلات الرائجة بقوة أيضاً، ويضفي على المظهر طابعاً جريئاً ينطق بالأنوثة.

ويتناغم بوت فوق الركبة مع التنانير القصيرة الرائجة بقوة هي الأخرى، ولإطلالة أكثر هدوءاً، يمكن تنسيقه مع جورب طويل غير شفاف.

وبطبيعة الحال يحافظ البوت الكلاسيكي على مكانه في عالم الموضة، وهو بوت ذات ساق مستقيمة، ويصل طوله إلى الركبة مع مقدمة مدببة أو حادة الحواف.

من ناحية أخرى، ذكرت شولتس أن «البوت يخطف الأنظار إليه، من خلال ألوان الأحجار الكريمة، مثل الزمرد أو الجمشت، في حين تتلألأ بعض الموديلات بخيوط لامعة».

ولإطلالة أكثر هدوءاً، يتحلى البوت باللون الأسود الأنيق، كما يكتسي بالجلد الأملس والشامواه.

• بوت الكاحل يشهد روّاجاً كبيراً هذا الموسم، ويأتي بمقدمة مدببة، أو مقدمة ذات حواف حادة.