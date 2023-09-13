وصفات لمواجهة تجاعيد الشفاه

تفسد التجاعيد مظهر الشفاه الجمالي، ما يؤثر سلباً في رقة وأنوثة المرأة.

ولمواجهة تجاعيد الشفاه، أوصت مجلة Instyle المعنية بالصحة والجمال بإجراء تقشير للشفاه بواسطة مستحضر تقشير يحتوي على أحماض الفاكهة بمعدل مرة أو مرتين أسبوعياً، إذ يسهم التقشير في التخلص من خلايا الجلد الميتة مع تجديد خلايا الجلد، ما يساعد في القضاء على التجاعيد. وأضافت المجلة أن تدليك الشفاه بواسطة فرشاة أسنان ناعمة يعمل على تنشيط سريان الدم في الشفاه، ويمنحها مظهراً مشدوداً مفعماً بالشباب والحيوية.

وينبغي أيضاً العناية الجيدة بالشفاه، إذ ينصح باستعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة مثل (فيتامين A وC وE) وحمض الهيالورونيك وزبدة الشيا، إذ تعمل هذه المواد المرطبة على ترطيب بشرة الشفاه، وتمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تجاعيد الشفاه، فيمكن حينئذ اللجوء إلى حقن الشفاه بـ«البوتوكس».