أسرار زيت الزيتون لا تنتهي.. فائدة تجمع بين الصحة والجمال

يبدو أن منجم فوائد زيت الزيتون لا ينتهي، إذ أفادت مجلة معنية بالصحة والجمال بأنه يعد بمثابة سر صحة وجمال الأظافر؛ حيث يعمل على تقوية بنية الأظافر ويحول دون تقصفها.

وأوضحت مجلة Jolie أن زيت الزيتون يساعد أيضاً على نمو الأظافر ويعمل على ترطيبها ويمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة، موضحة أن الفضل في ذلك يرجع إلى محتواه العالي من فيتامين E.

وعن كيفية العناية، ذكرت المجلة أنه يتم وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الأظافر وتدليكها به مع ترك الزيت يؤتي مفعوله لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم شطف الزيت بماء فاتر.

وللتمتع بأظافر جميلة ومفعمة بالصحة، ينبغي تدليك الأظافر بزيت الزيتون يومياً.