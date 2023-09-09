مطعم «LPM».. استراحة غداء سريعة في مركز دبي المالي العالمي

يقدم مطعم «LPM»، الموطن الشهير لمأكولات البحر الأبيض المتوسط الفرنسية، لمسة جديدة لقائمة غداء العمل الخاصة به. ويقدم الشيف التنفيذي العالمي أدريانو كاتانيو نهجاً جديداً يضم الأطعمة الموسمية لتنظيم قائمة المطعم المتغيرة باستمرار لغداء العمل.

ويعتمد المطبخ الفرنسي دائماً على المنتجات المحلية الطازجة والموسمية، ما يؤدي إلى أطباق فريدة يمكن الاستمتاع بها خلال أشهر معينة على مدار العام. وباتباع تقاليد المطبخ قام «LPM» بدمج استخدام هذه المكونات الموسمية في قائمة غداء العمل الخاصة به لتزويد الضيوف بالأطباق التي يمكن الاستمتاع بها مع المنتجات الطازجة القادمة من أوروبا. وفي حالة التناوب المستمر بسبب الموسمية قد تظهر الأطباق لمدة لا تقل عن بضعة أسابيع أو ما يصل إلى شهرين حتى يتم استبدالها بعناصر جديدة، ولهذا السبب يتم تشجيع الضيوف على زيارة المطعم وتذوق إبداعات الشيف أدريانو قبل استبدالها.

وللضيوف الذين يبحثون عن استراحة غداء سريعة في مركز دبي المالي العالمي، توفر قائمة Le Petit Menu تجربة سريعة ومرضية من طبقين مع طبق مقبلات وطبق رئيس، كما يقدم المطعم أيضاً قائمة Le Grand المكونة من ثلاثة أطباق للاستمتاع بتجربة غداء ممتعة، بما في ذلك طبق مقبلات وطبق رئيس وحلوى لذيذة. وتأتي القائمة مع سلطة اليوم والخبز الفرنسي الطازج محلي الصنع، وعلى كل طاولة مجموعة الطماطم المميزة المتاحة للضيوف ببساطة لتصميم تفسيرهم الخاص لسلطة الطماطم إلى جانب وجبتهم.

وعلى مدار الأشهر الماضية ضمت قائمة غداء العمل المقبلات الموسمية والأطباق الرئيسة مثل تارتار البحر مع اليوزو، والباذنجان المشوي مع جبن الموتزاريلا والقريدس، وسلطة السبانخ والخرشوف مع الفيتا، وسلطة الكينوا مع الزبيب وتوت الغوجي، بالإضافة إلى الأطباق اللذيذة، كما يتم أيضاً تضمين الحلويات الموسمية في القائمة مثل Peach Melba الذي تم تقديمه أخيراً.

ويشتهر مطعم «LPM» بقائمة طعامه الفرنسية المتوسطية الخفيفة والطازجة والنابضة بالحياة، فضلاً عن أجوائه الصاخبة وتصميماته الداخلية المذهلة التي تقدم عروضاً فنية منسقة. تتوافر قائمة غداء العمل من الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً طوال أيام الأسبوع، وهو المكان المثالي لتناول وجبة بعد الظهر أو موعد غداء حميم أو لإشباع رغبات «LPM» الكلاسيكية.