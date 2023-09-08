أطباء ألمان ينصحون الرجال: تخلوا عن الخجل وعالجوا مشكلة قد تنذر بخطر أكبر

استناداً إلى نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة «نانتشانج» الصينية، أفاد أطباء الجمعية الألمانية للمسالك البولية بأن ضعف القدرة الجنسية قد يكون مؤشراً لشيء أكبر، وهو خطر التعرض لأزمة قلبية أو دماغية.

وأوصى أطباء الجمعية الألمانية الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه المشكلة بضرورة معالجتها والتخلي عن الخجل واللجوء إلى متخصص، لاسيما استشارة طبيب القلب دائماً، حتى لو لم يتم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب بعد.

وخلال الدراسة الصينية حلل الباحثون بيانات أكثر من 150 ألف شخص، وتوصلوا إلى أن الرجال الذين يعانون من ضعف القدرة لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 59% مقارنة بالذين لا يعانون من مشاكل في هذا الجانب. وأيضاً زاد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 34% لدى مرضى الضعف الجنسي.

وأوضحت الجمعية أن سبب هذه المشاكل قد يكمن في اضطراب سريان الدم، والذي يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وعادة ما يكون علامة على تصلب الشرايين.

كما أوصت الجمعية الألمانية الرجال الذين يعانون من تلك المشكلة من اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية مع الإقلاع عن التدخين والخمر من أجل تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.