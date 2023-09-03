The Equalizer 3 «ذا إكولايزر 3»

يجد روبرت ماكول نفسه بمنزله في جنوب إيطاليا، لكنه يكتشف أن أصدقاءه تحت سيطرة العصابات. ومع تصاعد الأحداث يوقن روبرت أنه يجب عليه حماية أصدقائه من خلال محاربة المافيا.

ﺇﺧﺮاﺝ: أنطوني فوكوا. ﺗﺄﻟﻴﻒ: ريتشارد وينك.

بطولة: دينزل واشنطن، داكوتا فانينغ، ديفيد دنمان، سونيا بن عمار، أوجينيو ماستراندريا، جايا سكوديلارو.

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