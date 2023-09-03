فيلم الأسبوع
The Equalizer 3 «ذا إكولايزر 3»
يجد روبرت ماكول نفسه بمنزله في جنوب إيطاليا، لكنه يكتشف أن أصدقاءه تحت سيطرة العصابات. ومع تصاعد الأحداث يوقن روبرت أنه يجب عليه حماية أصدقائه من خلال محاربة المافيا.
ﺇﺧﺮاﺝ: أنطوني فوكوا. ﺗﺄﻟﻴﻒ: ريتشارد وينك.
بطولة: دينزل واشنطن، داكوتا فانينغ، ديفيد دنمان، سونيا بن عمار، أوجينيو ماستراندريا، جايا سكوديلارو.
فيلم «ذا إكولايزر 3» الآن في ريل سينما.
احجزوا تذاكركم عبر تطبيق أو موقع ريل reelcinemas.com.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news