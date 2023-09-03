«ميرا» رحلة مشوّقة في عالم الطهي من جزر اليونان وإسبانيا

يقدم مطعم ميرا (MYRRA) في «كلوب فيستا ماري»، الذي يقع في قلب جزيرة «نخلة جميرا»، تجربة تناول مأكولات فريدة من نوعها سوف تنقل روّاده، من دون أي شك إلى عالم الجزر الأخّاذة في اليونان وإسبانيا.

يضفي تصميم «ميرا» الداخلي الرائع الأجواء الحالمة ومشاعر البهجة المثالية التي تناسب مختلف اللقاءات الاجتماعية والعائلية، وسط أجواء مفعمة بالسخاء وبدفء الثقافتين اليونانية والإسبانية. تمتد مساحة هذا المطعم الراقي الواقع على ضفاف شاطئ نخلة جميرا الهادئ عبر شرفة خارجية بهيجة، مطلة على المياه الزرقاء الرائعة التي تضم شريط واجهة شاطئية أمامية مثالية تنتشر في أرجائها الكراسي المخصصة لاستلقاء عشّاق البحر تحت أشعة الشمس الدافئة.

يكمن سرّ نجاح «ميرا» في مطبخه وفريق عمله المحترف، حيث يتم استكشاف واختبار المكوّنات المرغوبة جداً التي تربط بين النكهة والثقافة والبحث عنها، وهو ما يؤدي إلى ابتكار توازن وتناغم فريدين من نوعهما. تركز لائحة المأكولات في هذا المطعم تلقائياً على الأسماك الطازجة وثمار البحر والخضراوات، من دون إهمال محبّي اللحوم حيث يستمتعون بدورهم بالحصول على أطباق اللحم البقري الممتاز. كما تحتوي لائحة المأكولات على تشكيلة لذيذة من الأطباق الشهية المستوحاة من جزر في اليونان وإسبانيا والمطعّمة بلمسة عصرية. ويتصدّر هذه اللائحة الطبق الشهير في إسبانيا «بايلا فيديوا» المطعّم بالمصايد البحرية الطازجة واللذيذة، حيث يتم تقديمه على طبقة من المعكرونة ذات الحجم الصغير، بالإضافة إلى الأطباق اليونانية الكلاسيكية مثل الـ«كليفتيكو» المكوّن من لحم كتف الضأن المطهي ببطء الذي يضم مزيجاً من النكهات الفريدة من نوعها، وفطيرة السبانخ «سباناكوبيتا» اللذيذة والغنية بمذاقها.

كما تضم لائحة الطعام في «ميرا» أيضاً، مجموعة واسعة من المقبّلات التي تتنوّع ما بين المأكولات البحرية النيئة مثل الـ«كارباتشيو» والأجبان اليونانية المتنوّعة والتاباس كأطباق يمكن مشاركتها.

ويقدم «ميرا» على مدار أيام الأسبوع، مزيجاً من العروض المختلفة التي تلبّي أذواق كل الأشخاص الذين يمتلكون تجارب متعددة.