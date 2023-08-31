سلاح فعّال للتغلب على «سيقان الفراولة»

تظهر أحياناً نقاط سوداء أو بنية كثيرة على الساقين على غرار البذور الصغيرة الموجودة على ثمار الفراولة، ما يفسد مظهر السيقان، في ما يُعرف بـ«سيقان الفراولة».

وذكرت مجلة أوردت «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال، أن هذه النقاط الداكنة ليست رؤوساً سوداء صغيرة ناجمة عن انسداد المسام، وإنما عبارة عن جزء من جذر الشعر، الذي يقع تحت الطبقة العليا من الجلد. وتظهر هذه النقاط الداكنة بصفة خاصة لدى النساء ذوات الشعر الداكن والكثيف جداً.

وأضافت «فرويندين» أنه لا يمكن إزالة جذر الشعر بواسطة ماكينة الحلاقة أو كريم إزالة الشعر، مشيرة إلى أنه يمكن التخلص من ظاهرة سيقان الفراولة بواسطة طرق إزالة الشعر من الجذر، مثل إزالة الشعر بالشمع أو السكر، كما يعد الليزر خياراً جيداً لهذا الغرض.

وعند الرغبة في إخفاء السيقان المرقطة على نحو سريع يمكن اللجوء إلى «سبراي التسمير»، إذ يعمل على إخفاء النقاط الداكنة، ويمنح البشرة مظهراً موحداً ومتجانساً ويُضفي عليها سُمرة جذابة.