إطلالة بلون الكرز.. البوت يتألق في الخريف

يتألق البوت باللون الأحمر في خريف 2023، ليمنح المرأة إطلالة تعكس الثقة بالنفس وتفرد الأسلوب.

وأوضحت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن البوت، سواء كان فوق الركبة أو حتى الركبة، يزهو هذا الموسم بدرجات اللون الأحمر، خصوصاً بلون الكرز، ليضفي على المظهر طابعاً جريئاً يخطف الأنظار.

وأضافت المجلة أن البوت الأحمر يتناغم مع ملابس تكتسي بالأسود أو الأبيض أو الأزرق بلون الجينز، وكذلك الأزرق الملكي.

ولإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية، يمكن تنسيق البوت الأحمر مع ملابس تزهو باللون الوردي، سواء الناعم أو الصارخ.

• يمكن تنسيق البوت الأحمر مع ملابس تزهو باللون الوردي سواء الناعم أو الصارخ.