أعراض القصور الكلوي.. ناقوس خطر

ينقسم القصور الكلوي - هو عجز الكلية عن إخراج المواد، التي يجب تصريفها مع البول مثل اليوريا - إلى قصور حاد، والذي تكمن أسبابه في الالتهابات والعدوى وحصوات الكلى وبعض الأدوية وقصور القلب والأورام، وقصور مزمن، والذي تكمن أسبابه في داء السكري وتكيسات الكلى وارتفاع ضغط الدم والالتهابات وبعض الأدوية، كما أوضح أطباء مؤسسة «المعرفة الصحية» في ألمانيا.

وتتمثل أعراض قصور الكلى في انخفاض حجم البول واحتباس الماء والتقلصات العضلية واضطرابات نظم القلب وضيق التنفس وانبعاث رائحة نفاذة تشبه البول من هواء الزفير والجلد والعرق وبقع جلدية صفراء، إضافة إلى الإعياء والغثيان وفقدان الشهية والحُمى والشحوب واضطرابات النوم. وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وللحيلولة دون الإصابة بالفشل الكلوي، الذي يهدد الحياة. ويتمثل العلاج في غسيل الكلى وزرع الكلى.

• العلاج في الوقت المناسب يحول دون الإصابة بالفشل الكلوي، الذي يهدّد الحياة.