مرآة الصحة عند أطراف الأصابع.. راقبوا أظافركم جيداً

يصف مختصون الأظافر بأنها بمثابة مرآة للصحة؛ إذ تشير التغيرات الطارئة عليها إلى مشكلات صحية، منها ما هو بسيط كنقص الكالسيوم، ومنها ما هو خطير كأمراض القلب وسرطان الجلد.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية ماريون مورس-كاربي، إن الأظافر الصحية تكون صلبة ووردية بعض الشيء وذات سطح أملس، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة تغيرات بعينها على شكل ولون الأظافر، أو التحرك من أجل تدارك المشكلة.

■ نقاط بيضاء على صفيحة الظفر: غالباً ما يشير ذلك إلى نقص الكالسيوم، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول اللبن ومنتجاته.

■ تغير لون هلال الظفر: إذا تغير لون هلال الظفر إلى اللون الوردي، فقد ينذر ذلك بمشكلات القلب، والتي تؤثر بالسلب على إمداد هلال الظفر بالأكسجين، أما اللون البني لهلال الظفر فيشير إلى وجود كمية زائدة من الفلورايد بالجسم.

■ تقصف الأظافر من الأمام أو تواجد شقوق صغيرة بها: قد يشير ذلك إلى نقص البيوتين، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول فول الصويا ورقائق الشوفان ومنتجات اللبن.

■ عدم نمو الأظافر على الإطلاق أو أن تكون هشة: قد يشير ذلك إلى نقص فيتامين B12، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأطعمة الحيوانية.

■ مواضع صفراء أو ذات لون بني: قد يكون ذلك مؤشراً إلى الإصابة بفطريات الأظافر، لاسيما إذا كان الظفر يبدو تالفاً ومتفتتاً من الجانب الخارجي.

■ وجود بقع بنية أو زيادة سُمك الظفر: قد ينذر ذلك بالإصابة بسرطان الجلد الأسود أو الأبيض.

■ تغير لون الظفر إلى اللون الأسود: قد يشير ذلك إلى ما يسمى بالورم الدموي، وهو عبارة عن كدمة نتيجة الإصابة.

أما الأخاديد الطولية أو العرضية فهي عند معظم الناس غالباً، وتكون إما وراثية أو علامة على الشيخوخة، وهي عادة غير ضارة.

من جانبه، قال طبيب الأمراض الجلدية الألماني الدكتور يان-أولاف بيونتيك، إن العلاج يتوقف على سبب المشكلة الذي يتم تحديده بواسطة الفحوص الطبية، موضحاً أنه إذا كان السبب يكمن مثلاً في فطريات الأظافر فإنه يتم العلاج بواسطة طلاء خاص، وذلك إذا لم تكن الأظافر مصابة بالفطريات بنسبة 100%.

أما إذا كانت الأظافر مصابة بالفطريات بنسبة 100% فإنه يتم اللجوء إلى الأدوية المضادة للفطريات بشكل إضافي.

وأضاف الطبيب الألماني أنه يمكن مواجهة تقصف الأظافر من خلال معالجتها بزيت اللوز كل مساء على مدار ثمانية أسابيع.

• طبيبة أمراض جلدية:

«يجب استشارة المختص في حال ملاحظة تغيرات بعينها على شكل ولون الأظافر، والتحرك لتدارك المشكلة».

• عدم نمو الأظافر على الإطلاق أو أن تكون هشة قد يشير إلى نقص فيتامين B12.