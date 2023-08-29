تحذيرات لأصحاب منتصف العمر: هذه السمات غير الصحية تهدد حياتكم

حذرت دراسة طبية حديثة من أن البالغين في منتصف العمر، والذين لديهم ثلاث أو أكثر من «السمات غير الصحية»، ومن بينها ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع الكوليسترول الضار، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية قبل عامين من أولئك الذين ليس لديهم أي منها، وبالتالي فإنهم أكثر عرضة للوفاة المبكرة.

وقال الباحثون إنه على الرغم من أن البالغين في منتصف العمر قد يشعرون بصحة جيدة بشكل عام، إلا أنه من المحتمل أن يكونوا يعانون من بعض المشاكل الأساسية مثل ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وحذروا من أن هناك عدداً متزايداً من الذين يعانون من «متلازمة التمثيل الغذائي»، والذين يؤجلون أو يتجاهلون دون قصد التعامل مع السمات غير الصحية لديهم لمراحل حياتية لاحقة؛ ما يفاقمها ويزيد مشاكلها.

وأثناء الدراسة، جمع الباحثون معلومات عن الوزن والطول وضغط الدم ومستويات الكوليسترول والغلوكوز في الدم (السكر)، كما قاموا بإكمال استطلاع حول عادات نمط حياتهم.

وشخصت متلازمة التمثيل الغذائي لدى الأشخاص الذين لديهم ثلاث سمات أو أكثر من السمات التالية: محيط الخصر الكبير، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن بين المجموعة، شخص 5000 شخص مصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي وتمت مقارنة معلوماتهم مع 10 آلاف لا يعانون من المتلازمة.

واعتبر الباحثون أن وجود هذه المتلازمة، وإهمال النصائح الطبية والغذائية، لاسيما ممارسة نشاط معتدل دائم، وتطبيق نظام غذائي صحي يسمح بارتفاع احتمالات الوفاة المبكرة في حال وجود هذه السمات، خصوصاً إن كانت مجتمعة.