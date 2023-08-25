وجبات مفيدة لصحة الدماغ.. سهلة وسريعة التحضير

مع الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد مع قرب نهاية موسم الصيف، يُشكل تعويد الأطفال على نظام غذائي صحي جزءاً مهماً من تقاليد هذه الفترة.

وقالت الدكتورة منى مبارك، أخصائية التغذية المعتمدة التي تتعاون مع مبادرة «أبوظبي 360»: «يساعد اختيار الأغذية المناسبة على تحسين ذاكرة الأطفال وتركيزهم وكفاءة أدمغتهم. ويتعين على الأهالي في المقام الأول التأكد من تناول أطفالهم وجبات متوازنة تمد أجسادهم بالطاقة، إذ تُشكل عادات الطعام الصحية عنصراً أساسياً في النمو الجسدي والتطور المعرفي لدى الطفل».

وتقدم «أبوظبي 360» - المبادرة التي أطلقها مجلس أبوظبي الرياضي على مستوى الإمارة - مجموعة من الوصفات السهلة وسريعة التحضير والغنية بالعناصر الغذائية، لمنح الأهالي فرصة تعبئة علب الطعام الخاصة بأطفالهم بوجبات مفيدة لصحة الدماغ، وضمان بدء العام الدراسي الجديد بنشاط وحيوية.

سلطة الكينوا

تتميز الكينوا بأنها من الحبوب الغنية بالبروتين والألياف، إذ يمثل البروتين عنصراً أساسياً لعمل وظائف الدماغ، ويساعد في إصلاح الخلايا وتعزيز القدرات المعرفية، بينما تساعد الألياف في إبطاء هضم الكربوهيدرات، ما يجعلها مصدراً مستمراً للطاقة.

وتُشكل سلطة الكينوا خياراً مثالياً لغداء سهل وسريع التحضير إلى جانب غناها بالعناصر المغذية، لاسيما عند دعمها بتشكيلة من الخضراوات الطازجة.

سموذي التوت

يشتهر التوت الأزرق بأنه منجم لمضادات الأكسدة، لذا يطلق عليه توت الدماغ، إذ يؤخر شيخوخة الدماغ ويحسن الذاكرة، بينما تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية للحفاظ على صحة الدماغ.

ويشكل هذا السموذي فطوراً منعشاً أو وجبة خفيفة تجمع بين النكهات الشهية والفوائد الداعمة لوظائف الدماغ.

حبوب الحمّص المحمّصة

تشكل حبوب الحمص مصدراً ممتازاً للبروتين والألياف، وهي مكونات ضرورية لصحة الدماغ، إذ يدعم البروتين وظائف النواقل العصبية ويحسن قدرات التعلم والذاكرة، بينما توفر الألياف مصدر طاقة طويل الأمد.

ويمكن إضافة زيت الزيتون والبهارات حسب الذوق إلى الحبوب ثم التحميص جيداً حتى تكتسب قواماً مقرمشاً، للحصول على وجبة خفيفة صحية ولذيذة.

السلمون المشوي

يُعد السلمون أحد أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة الدماغ، لأنها تعزز قدرات التعلم والمهارات الذهنية، وتحتوي البطاطا الحلوة على البيتا كاروتين، وهو مضاد أكسدة يدعم وظائف الدماغ.

وتجمع هذه الوجبة بين المذاق الشهي والمنافع العديدة للسلمون والبطاطا الحلوة وتوفر غذاءً ممتازاً للدماغ.

البيض مع السبانخ

تحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تسهم في تحسين الذاكرة وتسريع عملية معالجة المعلومات، ويساعد البيض بدوره على تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة لغناه بالبروتين والكولين.

وتتميز هذه الوصفة بأنها خيار مثالي لفطور غني بالطاقة وسهل التحضير.

الدكتورة منى مبارك:

• «عادات الطعام الصحية تُشكل عنصراً أساسياً في النمو الجسدي، والتطور المعرفي لدى الطفل».

فوائد بالجملة

يتكامل الالتزام بعادات صحية منذ الصغر مع تضمين الأطعمة المغذية للدماغ في النظام الغذائي للأطفال، إذ تتجاوز فوائد هذه الخطوة دعم الصحة الجسدية لتسهم في تحسين الأداء الأكاديمي للطفل.

ويمكن للأهالي الذين يبحثون عن أفكار للفطور أو وجبات خفيفة لفترة ما بعد الظهيرة، استخدام تطبيق أبوظبي 360، الذي يمنحهم مصدراً للوصفات المميزة والملائمة لجميع المناسبات.