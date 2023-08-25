سكر زهور جوز الهند ينبغي تناوله باعتدال

تشهد الآونة الأخيرة رواجاً للسكر المستخلص من زهور جوز الهند اعتقاداً من المتحمسين له بأنه صحي أكثر من نظيره التقليدي. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن سكر زهور جوز الهند يتم الحصول عليه من رحيق زهر نخيل جوز الهند، ويتمتع بمذاق يشبه الكراميل مع نفحة من الفانيليا.

وأضافت أن سكر زهور جوز الهند يشبه السكر التقليدي من حيث التركيبة؛ إذ يتكون بشكل أساسي من السكروز، كما يحتوي على السعرات الحرارية نفسها للسكر التقليدي تقريباً؛ إذ تحتوي 100 غرام منه على نحو 400 سعرة حرارية.

ولذا أكدت الجمعية أن سكر زهور جوز الهند مثل سكر المائدة التقليدي وينبغي تناوله باعتدال؛ لأنه لا يمثل بديلاً صحياً لسكر المائدة.

• 100 غرام من سكر زهور جوز الهند تحتوي على نحو 400 سعرة حرارية.