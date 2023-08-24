التنورة الجينز ذات الوسط المنخفض تفرض حضورها

تتربع التنورة الجينز ذات الوسط المنخفض (Low Rise Denim Skirt) على عرش الموضة النسائية هذا الموسم، حيث تألقت بها، أخيراً، عارضات الأزياء العالميات، مثل: جيجي حديد، وبيلا حديد.

وأوضحت مجلة «Instyle» أن التنورة الجينز، سواء كانت بقصة «ميني» أو «ماكسي» تتألق هذا الموسم بوسط منخفض، لتمنح المرأة إطلالة متحررة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة ذات الوسط المنخفض تمتاز بتنوّع إمكانات تنسيقها، موضحة أنه يمكن التأكيد على الطابع الجريء للتنورة، من خلال تنسيقها مع توب قصير كاشف للبطن (Crop Top).

كما أن تنسيق التنورة مع قطعة فوقية أكبر من المقاس (Oversize) يخلق تبايناً مثيراً يخطف الأنظار.

وإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على إطلالة أنيقة، من خلال تنسيق التنورة مع «تانك توب» وبليزر.