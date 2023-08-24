نصائح لجعل خزانة ملابسنا «أخلاقية» وأكثر استدامة

رغم ما يحيط بها من جمال وأناقة وأضواء مشرقة، فإن صناعة الموضة عموماً اشتهرت حول العالم بآثارها الضارة، وربما الكارثية على سلامة البيئة وجودة حياة البشر على كوكب الأرض، وذلك بالنظر إلى الإنتاج المفرط والهدر العظيم للمياه، والأهم تكديس صُنّاع الموضة السريعة للنفايات الزائدة وحرقها أو دفنها، ما يتسبب في تدهور التربة ومضاعفة انبعاثات الكربون السامة والتلوّث، الأمر الذي جعلها تتصدر - حسب الخبراء - المرتبة الثانية على قائمة الصناعات الأكثر تلويثاً للبيئة حول العالم بعد صناعة النفط.

وبدأت النداءات الملحّة لحركة «الموضة البطيئة» أو «الموضة المستدامة» تشهد اهتماماً وتزايداً ملحوظين، وبدأ معها الوعي بقيمة تصنيع الملابس وإنتاجها واقتنائها يتزايد، ليس فقط لدى صُنّاع الموضة فحسب، وبل ومستهلكيها كذلك حول العالم، ليدفعهم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة للحدّ من النفايات والبدء في «بناء خزانة ملابس مستدامة» بدلاً من ذلك.

ونجح خبراء المظهر في طرح نصائح مهمة تساعدكم في إنشاء خزانة مستدامة، والبدء في دعم جهود الحفاظ على البيئة وبناء مستقبل أفضل يحمي العالم ومخلوقاته.

أما إذا اعتدتم على علامات موضة معينة فوجدتم هذه الخطوة مقيدة لاختياراتكم وتضطركم إلى إنفاق أموال أكثر قليلاً مما اعتدتم، فلا خوف منها، لأن خطوة «الخزانة المستدامة» ليست صعبة ويمكن الوصول إليها عبر مجموعة من الخطوات منها:

ملابس مستعملة

واحدة من أفضل الطرق للحدّ من آثاركم الكربونية في صناعة الموضة، هي التسوّق من الملابس المستعملة، لأن هذا الاختيار ليس فقط صديقاً للبيئة بشكل أكبر، لكنه قادر على أن يوفر لكم المال، ويسمح لكم بالعثور على قطع فريدة واستثنائية. لذا ابحثوا عن متاجر البضائع المستعملة ومتاجر إعادة الاستخدام والأسواق الإلكترونية للعثور على ملابس مستعملة بحالة جيدة.

قطع عالية الجودة

بدلاً من الاستثمار في قطع الموضة السريعة وشراء القطع الرخيصة، التي من المحتمل أن تتلاشى بعد بضعة استعمالات وعمليات تنظيف، لما لا تفكروا في الاستثمار في قطع ملابس عالية الجودة ومتقنة الصنع تدوم لفترة أطول. ويمكنكم البحث في هذا الصدد على أنماط ملابس كلاسيكية خالدة يتم ارتداؤها لسنوات طويلة مقبلة.

مواد طبيعية

عند التسوّق واقتناء ملابس جديدة، حاولوا البحث عن القطع المصنوعة من مواد طبيعية، مثل القطن العضوي والكتان والصوف. هذه المواد ليست فقط أفضل للبيئة، بل إنها غالباً ما تشعر من يرتديها براحة أكثر وقدرة على الاسترخاء والتحرك بسلاسة أكبر.

غسل الملابس

حاولوا غسل ملابسكم في درجة حرارة منخفضة، وقبل كل شيء لا تبالغوا في عدد مرات الغسل لتبقى ملابسكم في حالة جيدة لفترة أطول، وتوفروا بالتالي استهلاك المياه والطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وينتهي بكم الأمر بعدد أقل من المواد البلاستيكية الدقيقة في الماء. كما يمكنكم أيضاً بدلاً من ذلك استخدام منتجات العناية، مثل البخاخات التي تنعش ملابسكم دون غسلها.

ولابد في هذه الخطوة كذلك، التدقيق بملصق العناية داخل الملابس، الذي يوضح كيف يجب غسل القطعة وكيفية تجفيفها، وذلك من أجل مطابقة طريقة الغسيل مع خامة ملابسكم وجعلها تدوم لفترة أطول.

وعي استهلاكي

بناء خزانة ملابس تتكون من قطع أنيقة ومجموعة مستدامة يتطلب قليلاً من العمل الاستقصائي. لذا ينصح دوماً بالبحث والتعلم لمعرفة الأقمشة المناسبة والأساليب والعلامات التجارية الصديقة للبيئة، التي توفر لكم الوقت والمال وتقلل من النفايات، لأن المعرفة في هذا المجال وجمع المعلومات الضرورية تجعلكم قادرين على حُسن اختيار ما يناسبكم من الموضة المستدامة ويحافظ على ميزانياتكم.

إعادة الاستخدام

بدلاً من التخلص من الملابس التي تحمل بقعاً صغيرة أو خياطة ممزقة، حاولوا إصلاحها أو إعطاءها حياة جديدة. يمكن أن يكون ذلك ببساطة تصليح الثقب أو إضافة زر جديد، أو أن تكونوا مبدعين أكثر وتحولوا قميصاً قديماً إلى إكسسوار جديد يروق للناظرين.

علامات أخلاقية

في عالم صناعة الموضة نجد العديد من العلامات التجارية التي تضع الاستدامة وممارسات الإنتاج الأخلاقية في صدارة اهتماماتها. وإذا أردتم جعل خزانة ملابسكم «أخلاقية»، ابحثوا عن العلامات التجارية التي تستخدم مواد صديقة للبيئة، وتتبع ممارسات مهنية عادلة وأخلاقية للعمال تتفادى العنف الجسدي والمعنوي واستغلال النساء والأطفال وتقلل من تأثيرها البيئي.