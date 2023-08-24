خطوات تجعل نتائج «الماسكارا» مميزة

تُعدّ «الماسكارا» بمثابة عصا سحرية للتمتع برموش أكثر طولاً وكثافة على غرار رموش الدُمية الساحرة.

وأوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أنه يمكن الحصول على تأثيرات مختلفة لـ«الماسكارا»، من خلال اختيار القوام المناسب، موضحة أن «الماسكارا» ذات القوام الكريمي تجعل الرموش تبدو أكثر كثافة، في حين أن «الماسكارا» ذات القوام السائل تجعل لون الرموش يبدو أكثر تشبعاً.

وأضافت البوابة الألمانية أنه يمكن للمرأة الحصول على تأثيرات مختلفة لـ«الماسكارا»، من خلال الفرشاة المناسبة، موضحة أن الرموش تبدو بمظهر أكثر تقوساً، من خلال استخدام فرشاة على شكل هلال.

كما يمكن أن تبدو الرموش بمظهر أطول، من خلال استخدام فرشاة على شكل ساعة رملية أو حبة فول سوداني، وهي فرشاة تكون أكثر سمكاً عند الطرفين من الوسط.

وتُعدّ الفرشاة المصنوعة من المطاط مناسبة للرموش النحيفة، حيث إنه قليلاً ما تتكتل معها «الماسكارا» من ناحية، كما تبدو الرموش معها أكثر كثافة من ناحية أخرى.

وبشكل عام، ينبغي وضع طبقتين إلى ثلاث طبقات من «الماسكارا» للحصول على إطلالة أكثر جاذبية وسحراً، مع مراعاة الانتظار قليلاً بعد وضع كل طبقة حتى تجف «الماسكارا» جيداً.