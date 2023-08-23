«روبوتات الدردشة».. أداة فاعلة لممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي وجودة النوم

أظهر باحثون في جامعة ساوث أستراليا في أول مراجعة منهجية وتحليل كبير من نوعه، أن روبوتات الدردشة هي أداة فاعلة لتحسين النشاط البدني والحمية الغذائية والنوم بشكل كبير. ووجدت الدراسة أن روبوتات الدردشة - المعروفة أيضاً بالمساعد الافتراضي - يمكن أن تدعم الإنسان بسرعة وبكفاءة في زيادة الخطوات اليومية، مثل إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات في النظام الغذائي، وحتى تحسين مدة النوم وجودته، بحسب موقع «نيوروساينس» الإلكتروني.

وأظهرت الدراسة أن روبوتات الدردشة أدت إلى زيادة الخطوات اليومية بواقع 735 خطوة، وتناول حصة إضافية من الفواكه والخضراوات في اليوم، ولزيادة النوم في الليلة بواقع 45 دقيقة.

وتبين أن روبوتات الدردشة القائمة على الكتابة أكثر فاعلية من الذكاء الاصطناعي القائم على الكلام أو الصوت في تعزيز نتائج صحية إيجابية. ولوحظت فاعلية روبوتات الدردشة عبر فئات عمرية مختلفة، ما يكسر فرضية أنها ليست مفيدة إلا للشباب أو الأشخاص المتمرسين في استخدام التكنولوجيا.