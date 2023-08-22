لمرضى الربو: اليوغا تُحسّن عمل الرئة

نصح خبراء ألمان استناداً إلى دراسة حديثة أجريت أخيراً في الصين بدمج تقنيات التنفس والاسترخاء مع اليوغا والتدريبات الهوائية لتعزيز وظائف الرئة والحجاب الحاجز، كما أوردت مجلة «هيلبراكسيسنت».

وأوضح الخبراء أن الدمج بين تمرينات اليوغا والتدريبات الهوائية وتمرينات التنفس يمكن أن يحسن من وظيفة الرئة لدى مرضى الربو.

وتعرف تقنيات التنفس المخصصة لمنطقة الحجاب الحاجز بالتنفس البطني؛ إذ تتحرك البطن بدلاً من الصدر مع كل نفس.

يشار إلى أن الربو حالة مرضية تضيق فيها الشعب الهوائية وتنتفخ، وقد ينتج عنها مخاط إضافي، وهو ما يجعل التنفس صعباً ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير «أزيز الصدر» عند الزفير وضيق النفس. وبالنسبة لبعض الأشخاص يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيطاً، وبالنسبة للآخرين، قد يصبح الربو مشكلة كبيرة تعيق الأنشطة اليومية، وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.