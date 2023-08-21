فوائد حليب الشوفان في الميزان

أفادت الرابطة الألمانية للتغذية بأن حليب الشوفان يعد بديلاً جيداً لمن يعتمدون نظاماً غذائياً نباتياً، أو لمن يعانون حساسية اللاكتوز، لكن هل هو مفيد حقاً؟

أكدت إحدى الدراسات الحديثة على أن حليب الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الألياف مقارنة بالعديد من بدائل الحليب النباتية الأخرى.

ويحتوي حليب الشوفان على أحماض دهنية مشبعة تجعله مناسباً بشكل خاص لمن يعانون أمراض القلب والضغط وارتفاع ضغط الدم، وهو هنا يتفوق على حليب الأبقار، ويعزز المحتوى العالي من الألياف صحة الأمعاء مع تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه في الوقت ذاته يخلو من اللاكتوز، وهو ما يجعله مناسباً لمن يعانون حساسية اللاكتوز.

ويحتوي حليب الشوفان على نسبة منخفضة من السكر، وبالتالي فهو يتناسب أيضاً مع مرضى السكري والراغبين في إنقاص الوزن.

وعلى الجانب الآخر يمكن أن يحتوي حليب الشوفان على الجلوتين، لذا فإنه لا يناسب من يعانون حساسية الجلوتين أو اضطرابات الجهاز الهضمي.