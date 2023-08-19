«11 وودفاير» يُطلق قائمة أسبوع الصيف

أطلق مطعم «11 وودفاير» لعشاق النكهات والمطاعم أسبوع الصيف ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي». ويعد «11 وودفاير» من أشهر المطاعم التي حصلت على نجمة ميشلان لعامين متتاليين الى جانب إدراجه ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022.

ويقدم المطعم الخضار والمأكولات البحرية واللحوم المشوية بإتقان على أغصان البلوط أو الجوز أو القش.

وتطلق القائمة أسبوع المطعم الصيفي من 18 إلى 27 أغسطس بمبلغ 250 درهماً للشخص الواحد، حيث يمكن للزوار اختيار القائمة المكونة من سلمون كارباتشيو، وهي تتكون من كريمة الكافيار مع زيت الصنوبر والثوم المعمر أو كباب لحم المكرمل، إضافة إلى فخذ من الضأن مع اختتام بحلويات شهية وهي البطيخ المشوي أو آيس كريم بجبن الماعز. كما يسر المطعم إطلاق غداء عمل يزخر بثلاثة من ألذ الأطباق الشهية لقاء 125 درهماً للشخص الواحد. ويبدأ غداء عمل مع طبقين من المقبلات والتي تشمل السلطات والكباب المشوي وأجنحة الدجاج إضافة الى سمك التونة. أمّا الطبق الرئيس فيرضي جميع الأذواق، وتشمل الخيارات المتاحة دجاج أدوبو، وسمك سيباس، وريش لحم، إضافة الى برغر لحم واغيو.